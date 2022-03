RIESI (CALTANISSETTA) – Notte di fuoco a Riesi dove l’incendio di un’auto ha coinvolto anche altri due veicoli, posteggiati nelle vicinanze, e annerito una saracinesca. L’incendio, la cui natura non è stata ancora accertata, è scoppiato in via Palermo quando mancava poco alle 5. A fuoco la Ssangyong Korando utilizzata da una 34enne. Le fiamme hanno raggiunto, danneggiandole, altre due auto posteggiate nelle vicinanze e una saracinesca di un immobile disabitato che è rimasta annerita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, indagini affidate ai carabinieri.