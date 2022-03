Ruba portafogli e fa acquisti con il bancomat

PALERMO – La polizia ha denunciato un borseggiatore che aveva rubato un portafoglio ad una donna sull’autobus, spendendo i soldi utilizzando la carta di credito per alcuni acquisti nei negozi del centro. L’uomo è stato bloccato mentre usciva da un negozio nella zona del tribunale. La vittima del furto li aveva avvisati grazie agli alert della banca che comunicava i vari acquisti eseguiti con la carta. Per piccole cifre non serve il pin e così il borseggiatore aveva già visitato almeno quattro negozi. Appena uscito dall’esercizio commerciale, l’uomo è stato fermato e portato in questura per accertamenti.