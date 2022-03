Discarica abusiva scoperta nel Catanese

VALVERDE (CATANIA) – I carabinieri hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali, anche pericolosi, creata su un terreno in territorio di Valverde e denunciato per gestione illecita di rifiuti l’uomo che lo aveva preso in affitto ad una cifra mensile irrisoria. Tra il materiale trovato un’auto data alle fiamme, manufatti in ferro, pneumatici, frigoriferi, condizionatori, parti elettroniche, barattoli vuoti di vernice e parti in plastica, potature, materiale di risulta proveniente da lavori edili e coperture di guaine in catrame.