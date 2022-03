Palermo scatenato: Brunori aggancia Moro

PALERMO – Dopo tre pareggi consecutivi il Palermo ritrova la vittoria battendo al Barbera il Taranto per 5-2. A decidere la partita, recupero della ventiduesima giornata del campionato di C, le doppiette di Brunori e Luperini e il gol di Soleri. Per i tarantini reti dell’ex Di Gennaro e Riccardi a tempo scaduto.

Riesce tutto questa volta alla squadra allenata da Silvio Baldini che oggi ha lasciato il suo posto in panchina al vice Mauro Nardini per via della positività al Covid accertata ieri mattina. Il Palermo con il minimo sforzo concretizza tutto quelle palle gol che non era riuscito a trovare nelle ultime partite e ne spreca almeno altrettante a tu per tu con il portiere del Taranto Niccolò Chiorra.

In classifica i rosanero si portano a due punti dal terzo posto occupato dall’Avellino e domenica giocheranno ancora in casa contro il Picerno. Con la doppietta odierna Brunori aggancia in vetta alla classifica marcatori Luca Moro del Catania a quota 21 reti.

PALERMO-TARANTO 5-2

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6; Accardi 6, Lancini 6, Marconi 6, Giron 6.5; De Rose 6, Dall’Oglio 6.5 (1′ st Damiani 6); Valente 7 (35′ st Silipo sv), Luperini 7 (42′ st Fella sv), Floriano 6 (28′ st Felici 6); Brunori 7.5 (28′ st Soleri 6.5). In panchina: Massolo, Crivello, Somma, Buttaro, Perrotta, Doda. Allenatore: Baldini (assente per Covid, in panchina Nardini 6.5).

TARANTO (4-3-3): Chiorra 6; Riccardi 6, Zullo 5.5, Benassai 5.5, De Maria 5.5 (38′ st Mastromonaco sv); Civilleri 6 ( 38′ st Cannavaro sv), Di Gennaro 6.5 (19′ st Ferrara 6), Labriola 6; Pacilli 5.5 (12′ Manneh 6), Saraniti 6, Giovinco 5 (12′ st Santarpia 6). In panchina: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Turi. Allenatore: Laterza 5.5.

ARBITRO: Longo 6.

RETI: 3′ pt Luperini, 36′ pt Brunori, 41′ pt Brunori, 7′ st Di Gennaro, 24′ st Luperini, 46′ st Soleri, 48′ st Riccardi.

NOTE: pomeriggio primaverile, campo in perfette condizioni. Spettatori 4.203. Ammoniti: Dall’Oglio, Di Gennaro, Benassai, Damiani, Civilleri, Soleri. Angoli: 7-4. Recupero: 1′; 3′.