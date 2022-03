Nuovi casi Covid, tutte le province siciliane sotto quota mille

Sono 3.607 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ai quali la Regione ne aggiunge 1.365 che si riferiscono a giorni precedenti al 4 marzo. Ieri erano 2.434. L’Isola è sesta in Italia per nuovi contagi, al primo la Lombardia con 4.226. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 27.792 test, con il tasso di positività che scende dal 14,4 al 12,9%. Ventidue i morti (tutti riferiti a giorni precedenti), 4.414 i guariti. In calo i ricoveri: sono 911 in area medica (-56) e 65 in terapia intensiva (-2).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati nelle nove province: 970 a Messina, 835 a Palermo, 703 a Catania, 669 a Trapani, 517 ad Agrigento, 442 a Ragusa, 345 a Siracusa, 274 a Caltanissetta, 217 a Enna.

In tutta Italia sono 39.963 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 38.095). Le vittime sono invece 173 (ieri 210). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 381.484 (ieri 388.836). Il tasso di positività è al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di ieri. Sono invece 609 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.