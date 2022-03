A scuola col coltello

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno svolto una serie di controlli volti alla prevenzione di episodi di spaccio e di eventuale consumo di droga negli istituti scolastici. I militari hanno fatto ricorso all’uso dei cani antidroga, anche all’interno di alcune scuole, con il placet dei dirigenti che hanno manifestato adesione all’iniziativa.

L’ispezione effettuata in un istituto superiore di Caltagirone ha portato al sequestro di 1,9 grammi di marijuana a carico di ignoti trovati nel cortile e sul davanzale di una finestra del corridoio delle aule.

E’ stata anche denunciata un’alunna minorenne trovata in possesso di un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri, custodito nello zaino in aula e consegnato spontaneamente ai militari.