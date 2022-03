Nuovi casi Covid: a Catania solo 262

Con 2.357 nuovi casi di coronavirus la Sicilia è seconda in Italia solo dietro il Lazio. Ieri nell’Isola erano 4.017. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.263 test, con il tasso di positività che scende dal 14 al 13%. Tre i morti, circa 1.400 i guariti. Nelle intensive sono ricoverati 65 pazienti (+2).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati nelle nove province: 677 a Palermo, 649 a Messina, 356 ad Agrigento, 321 a Trapani, 262 a Catania, 223 a Ragusa, 167 a Enna, 157 a Siracusa, 140 a Caltanissetta.

In tutta Italia i nuovi casi sono 22.083. Ieri erano 35.057. I decessi sono 130 (ieri 105). Effettuati 188.274 test (ieri 296.246), il tasso di positività è all’11,7%, in aumento rispetto al 10,5% di ieri.

Sono 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.989, ovvero 161 in più rispetto a ieri. Sono 13.048.774 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.008.360, in calo di 7.981 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 156.017. I dimessi e i guariti sono 11.884.397, con un incremento di 30.513 rispetto a ieri.