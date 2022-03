Mineo, romeni rubano 400 chili di agrumi

MINEO (CATANIA) – Tre romeni, due uomini ed una donna, sono stati arrestati dai carabinieri di Palagonia per furto di agrumi dopo un controllo effettuato in una strada di campagna in contrada Giampaolo, nel territorio di Mineo. Il terzetto, intento a caricare sacchi pieni di agrumi su un mezzo furgonato, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga. Nel corso dell’operazione sono stati recuperati oltre 400 chili di agrumi, poi restituiti al proprietario del fondo agricolo.

Il Giudice ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di uno dei fermati, mentre gli altri due romeni sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di Mineo con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 07.