Evade dai domiciliari e ruba un’auto

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 62enne di Catania, accusato di furto aggravato ed evasione. I militari dell’Arma erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando l’operatore della centrale operativa, allertato telefonicamente, ha fornito all’equipaggio la nota di ricerca di una Renault Modus, poco prima rubata in centro a Catania.

Il mezzo, grazie alle indicazioni del Gps, è stato localizzato dapprima lungo la via Nazionale e quindi in via Firenze, dov’è stato rintracciato. I carabinieri hanno verificato che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari a Tremestieri Etneo ed era evaso per una “sortita” nel centro di Catania, dove ha pure rubato una macchina. Il 62enne è stato rinchiuso nel carcere di Gela.