Evade dai domiciliari, il braccialetto lo inchioda

GIARRE (CATANIA) – Un uomo di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari. I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito all’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico. Non appena i militari sono giunti nelle vicinanze dell’abitazione hanno constatato che l’uomo passeggiava per strada senza autorizzazione ed alla vista dei carabinieri ha cercato di nascondersi tra le auto. L’uomo, già noto ai carabinieri per sue vicende giudiziarie, era stato arrestato per ricettazione, detenzione abusiva di armi o munizioni, armi clandestine ed armi comuni da sparo.