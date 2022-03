Ci risiamo: mezz’ora al passaggio al livello

“Ci risiamo. E’ durata mezz’ora, ieri sera, l’attesa al passaggio a livello di Ibla lungo la strada statale che da Ragusa conduce a Giarratana. Una situazione snervante per chi è in transito lungo quell’arteria viaria e si trova a fare i conti con una interruzione di marcia che, sinceramente, risulta inconcepibile”. E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale del capoluogo ibleo, Mario Chiavola, a battere di nuovo sul tasto.

“Decine di persone in coda, in attesa che transiti il treno – afferma Chiavola -. Mezz’ora, la durata cronometrata ieri, è alquanto lunga. Una situazione che non ha ragion d’essere nel 2022. Abbiamo chiesto conto e ragione all’amministrazione comunale. Ma ancora niente. E dire che si parla con sempre maggiore attenzione dei prossimi lavori da realizzare per la metroferrovia. Eppure, questo è un aspetto che, secondo noi, dovrebbe pure essere curato. Non ci sono soluzioni alternative per il passaggio a livello di Ibla? Non c’è un modo per fare sì che le attese siano ridotte? Tutto questo ci sembra eccessivo in un periodo storico in cui la velocità dei collegamenti è essenziale”.

