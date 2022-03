Carnevale, scovati 131.000 giocattoli pericolosi

MESSINA – I militari della guardia di finanza di Messina nei giorni scorsi hanno sottoposto a sequestro 131.700 giocattoli di carnevale e altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del consumo, per un valore complessivo di oltre 35 mila euro.

Complessivamente, sono stati eseguiti 14 interventi, nel corso dei quali sono state contestate violazioni amministrative nei confronti di altrettante persone, titolari di negozi dove sono stati trovati i prodotti non conformi alle norme in materia di sicurezza. Nel dettaglio i finanzieri hanno sequestrato 125.000 articoli carnascialeschi (maschere, costumi, palloncini e gadget) privi della marcatura CE, ovvero privi di idonea etichettatura, nonché delle prescritte avvertenze ed informazioni di sicurezza relative alle caratteristiche e alle dimensioni delle componentistiche delle parti presenti, che, se ingerite, avrebbero potuto provocare soffocamento.

E’ stata anche rilevata la mancanza del pittogramma che indica l’inadeguatezza degli articoli per i bambini da 0 a 3 anni (simbolo del bambino con barra trasversale di colore rosso). Ancora, le confezioni risultavano prive delle prescritte informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche, dimensioni e componentistiche delle parti presenti, nonché sulle modalità di utilizzo.

Le Fiamme gialle di Taormina, invece, nel corso di altro controllo hanno sequestrato 300 prodotti di carnevale privi dei prescritti requisiti di sicurezza, ovvero privi della marcatura CE. Stessa situazione a Milazzo.