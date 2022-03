All’Asp di Catania 17 assunzioni

CATANIA – Sono 17 i nuovi operatori sanitari assunti all’Asp di Catania che saranno in servizio a partire dal primo aprile. Sono otto fisioterapisti, sei dietiste e, per scorrimento dalla graduatoria di mobilità di bacino, due infermieri e un operatore sociosanitario. “Immettiamo ancora nuova linfa nelle nostre strutture, rafforziamo l’organico degli ospedali e dei distretti sanitari e facciamo fronte alle carenze di personale”, afferma il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda.

“Con l’approvazione della nuova dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno da parte dell’Assessorato regionale alla salute – sottolinea direttore generale Maurizio Lanza – ci prepariamo adesso a una nuova stagione concorsuale che, nell’immediato, riguarderà 121 posti di dirigente medico di varie discipline. Sono risultati molto significativi, che avranno importanti ricadute per le comunità che assistiamo”.

Dall’1 gennaio a oggi all’Asp di Catania sono stati assunti 100 nuovi operatori fra dirigenti e personale del comparto. Entro la prima metà di aprile è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di nuovi concorsi per la copertura a tempo indeterminato di 121 posti di dirigente medico delle seguenti discipline: 20 posti per medicina interna, otto per medicina legale e fiscale, 70 per l’organizzazione dei servizi sanitari di base, quattro per malattie infettive, sette per geriatria, quattro per oftalmologia e otto per cardiologia da assegnare all’ospedale di Caltagirone.