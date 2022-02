Villafranca Tirrena, stop al pedaggio autostradale

“Con il via libera al decreto, diventa finalmente realtà una misura, voluta dal governo Musumeci, di grande valore per l’intera provincia di Messina. I pendolari e tanti abituali utenti dell’A20 non dovranno più pagare il pedaggio a Villafranca Tirrena. Un’aspettativa avanzata da anni da lavoratori, imprese e famiglie, resa operativa per la prima volta in Sicilia grazie a una soluzione studiata anche per garantire l’equilibrio finanziario del Cas”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dopo la firma del decreto 4/2022 che istituisce per i residenti in provincia di Messina il rimborso dei pedaggi corrisposti in entrata e in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo, lungo l’A20 Messina-Palermo gestita dal Consorzio autostrade siciliane.

Secondo quanto previsto dal documento, a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere rimborsati fino a due transiti giornalieri per un importo massimo complessivo di 200 euro per automobilista. Sarà il Cas, previa presentazione di apposita documentazione via posta elettronica da parte degli utenti, a erogare le somme previste nella Finanziaria regionale 2021 dopo un emendamento del deputato Antonio Catalfamo.

“La Regione – prosegue Falcone – ha stanziato ben 1,5 milioni di euro per finanziare l’iniziativa, utile come ristoro per i disagi patiti da tanti automobilisti per i fondamentali cantieri aperti sulla tratta, come il ripristino del viadotto Ritiro, nonché motivata dalla funzione strategica dell’A20 come unica circonvallazione della città di Messina”.