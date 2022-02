Panarea ricorda Monica Vitti

PANAREA – “A Monica Vitti, che a Panarea girò il film “L’Avventura” nel 1959, s’intitoli una strada”. La richiesta è stata fatta dai consiglieri comunali di Vento Eoliano, Annarita Gugliotta, Francesco Rizzo e dal coordinatore Gianluca Giuffrè, al sindaco Marco Giorgianni. “Numerosi abitanti e villeggianti – hanno evidenziato – hanno ricordato che proprio nell’isola di Panarea ed in particolare nell’isolotto di Lisca Bianca furono girate le scene, nel lontano 1959, del film “L’avventura” diretto dal regista Michelangelo Antonioni. Film che contribuì a far conoscere e lanciare turisticamente le Eolie, in particolare Panarea, in tutto il mondo. L’intitolazione di una strada alla grande attrice Monica Vitti sarebbe un giusto tributo di riconoscenza e rafforzerebbe la memoria della nostra storia recente”.