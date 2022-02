Tragedia in famiglia a Porto Torres, nel Sassarese: un 75enne ha ucciso per strada a colpi di ascia il suocero, l’ex poliziotto Basilio Saladino, e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Quindi si è costituito.

Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite in via Principessa Giovanna, al centro della cittadina sarda. Le due donne, gravemente ferite sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.