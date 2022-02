Stavolta la droga era nelle tapparelle

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – I carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato un 42enne gravato da numerosi precedenti per droga. Appena 10 giorni fa era stato colto in flagrante: durante una perquisizione nella sua casa i militari avevano sequestrato 15 bustine di hashish per un peso di 17 grammi e 8 grammi di marijuana.

Questa volta nell’abitazione c’erano 80 grammi di hashish e 70 grammi di marijuana, nascosti nel cassone di una delle tapparelle della casa, oltre a un bilancino di precisione. Il recidivo è stato nuovamente arrestato e sottoposto ai domiciliari.