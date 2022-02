Uccide il figlio sparando 15 volte, poi si siede alla fermata del bus

RAFFADALI (AGRIGENTO) – Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso dal padre con 15 colpi di pistola a Raffadali, nell’Agrigentino. L’omicidio è stato commesso in piazza Progresso.

Per l’omicidio è stato fermato Gaetano Rampello, 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia in servizio a Catania. I due hanno avuto un’accesa discussione al culmine della quale il poliziotto ha estratto la pistola d’ordinanza sparando a distanza ravvicinata contro il 24enne e uccidendolo. Poi il padre si è spostato su una panchina, dove si è seduto in attesa di un pullman di linea e dove è stato trovato e bloccato dai carabinieri.

Interrogato dal sostituto procuratore, ha ammesso di avere assassinato il figlio ed è stato arrestato. Gli investigatori hanno ricostruito i continui dissidi familiari, anche di natura economica, fra il padre che viveva a Catania e il figlio che, dopo la separazione dei genitori, era rimasto a vivere da solo a Raffadali.

“I recenti episodi di inaudita violenza avvenuti in questi giorni in provincia di Agrigento hanno evidenziato malesseri profondi all’interno della società e delle famiglie, acuiti dal grave isolamento provocato dalla pandemia e non adeguatamente contenuti da un sistema socio-sanitario-assistenziale non sempre pronto a erogare idonei servizi alla collettività”dice il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Il riferimento è anche alla strage di Licata del 26 gennaio scorso quando un uomo ha ucciso il fratello, la cognata e i loro due figli, di 15 e 11 anni, e poi si è suicidato. “Troppo spesso quelli che vengono definiti ‘gesti di follia’ – aggiunge il magistrato che coordina le indagini dei carabinieri – sono il portato di conflitti sociali e familiari che il ‘sistema’, inteso in senso ampio e non escluso quello giudiziario, non è stato in grado di adeguatamente e legittimamente arginare e contenere”.