PALERMO – Terza rapina in pochi giorni in un centro scommesse di Palermo. Ieri pomeriggio un bandito armato di coltello ha fatto irruzione nell’agenzia Intralot di via Filippo Corazza e dopo aver minacciato i dipendenti si è fatto consegnare circa tremila euro in contanti. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Lo stesso centro scommesse, un paio di settimane fa, era finito nel mirino dei rapinatori che, in due colpi, erano riusciti a portare via una bottino di oltre diecimila euro.