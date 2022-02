LIPARI (MESSINA) – Nell’ospedale di Lipari sono in arrivo due posti di terapia sub intensiva. Il provvedimento è alla firma dell’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza”. Lo ha comunicato il commissario dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, che la scorsa settimana aveva ricevuto una delegazione di isolani. Per i lavori è prevista una spesa di un milione di euro.