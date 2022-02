Sull’hoverboard a squarciare pneumatici

SAN MICHELE DI GANZARIA (CATANIA) – Tre minorenni di San Michele di Ganzaria sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento: sono accusati di avere tagliato le gomme di sei auto.

A far scattare le indagini sono state le denunce dei proprietari. I fatti risalirebbero al 19 gennaio scorso. Sono state le immagini dei sistemi di video sorveglianza a “raccontare” i fatti avvenuti in paese. I tre minorenni, armati di uno strumento da punta e taglio, foravano i pneumatici e scappavano a piedi o utilizzando un hoverboard per poi allontanarsi come se nulla fosse per evitare di destare sospetti nei passanti. Fondamentale per l’individuazione dei tre giovani è stato il loro riconoscimento visivo da parte dei militari, nonché l’identificazione di uno di loro proprio mentre transitava in una via del centro a bordo del suo hoverboard, con gli stessi abiti indossati durante il raid. Proprio quest’ultimo tra l’altro, evidenziando non comuni doti di equilibrista, è stato filmato mentre riusciva contemporaneamente a squarciare le gomme delle auto e a muoversi a bordo del monopattino elettrico.