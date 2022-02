Sicilia: nelle intensive Covid altri 6 pazienti in meno

Sono 1.606 i nuovi casi di Covid in Sicilia, dei quali però secondo la Regione 302 sono relativi a giorni precedenti al 27 febbraio. Ieri i contagiati giornalieri erano 3.339. Il calo corrisponde come ogni domenica alla diminuzione dei test effettuati, solo 12.699, con il tasso di positività che rimane al 10%. Trentasei i morti, circa 4.400 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverati 67 pazienti (-6).

Questa la divisione dei nuovi contagiati nelle province: Messina 601, Palermo 356, Catania 247, Trapani 213, Siracusa 144, Agrigento 126, Ragusa 117, Caltanissetta 85, Enna 19.

Per quanto riguarda i dati settimanali raccolti dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, nei 7 giorni appena conclusi è proseguita la diminuzione del numero dei nuovi positivi e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari sia in terapia intensiva, e sono diminuiti i nuovi ingressi in terapia intensiva. E’ sensibilmente sceso il numero dei decessi segnalati, “anche se rimane ancora drammaticamente elevato”. La quantità dei guariti (544.197) è cresciuta di 50.110 unità rispetto alla settimana precedente. Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 166 (61 in meno rispetto alla settimana precedente).

Tornando ai dati quotidiani, in tutta Italia i nuovi casi sono 17.981, ieri erano 30.629. Le vittime del virus sono 207 (ieri 144). Effettuati 198.513 test (ieri 317.784), il tasso di positività è al 9%, in calo rispetto al 9,6% di ieri.

Sono 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.851, ovvero 17 in meno rispetto a ieri. Sono 12.782.836 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.099.934, in calo di 22.344 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.767. I dimessi e i guariti sono 11.528.135, con un incremento di 40.415 rispetto a ieri.