Sicilia: +5 nelle intensive Covid, ma 4.000 guariti

Sono 3.480 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 4.776. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 31.070 test, con il tasso di positività che rimane all’11%. Sedici i morti, poco più di 4.000 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverati 74 pazienti (+5).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.166 a Palermo, 809 a Catania, 775 a Messina, 444 a Siracusa, 432 ad Agrigento, 310 a Ragusa, 275 a Trapani, 219 a Caltanissetta, 110 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 40.948. Ieri erano 46.169. Le vittime del virus sono 193 (ieri 249). Effettuati 440.115 test (ieri 484.530), il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo rispetto al 9,5% di ieri.

Sono 799 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 40 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, ovvero 419 in meno rispetto a ieri. Sono 12.693.320 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.206. I dimessi e i guariti sono 11.363.190, con un incremento di 65.180 rispetto a ieri.

Alla luce dei dati della cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia passa dalla zona arancione a quella gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca.