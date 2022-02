Si barrica in auto per sfuggire a corteggiatrice asfissiante

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Guardia Mangano, frazione di Acireale, hanno arrestato una 54enne di Acireale per atti persecutori. Un commerciante acese di 51 anni ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto poiché era bloccato all’interno di un’area di sua proprietà. Il 51enne ha riferito di essersi dovuto rifugiare nella propria auto per sfuggire alla sua incalzante corteggiatrice 54enne.

La vicenda era già nota ai militari che avevano raccolto ben sei denunce sporte dall’uomo tra l’agosto del 2021 e lo scorso 14 gennaio contro la donna, innamorata di lui ma non corrisposta, circostanza che l’avrebbe portata a gesti di rivalsa nei suoi confronti. La donna ha in più occasioni bloccato con la propria auto il cancello dell’attività commerciale dell’uomo, gridando e bloccando sia l’uomo sia i suoi clienti. Ma non si sarebbe limitata a questo, in quanto l’ha anche seguito, tempestato di telefonate e messaggi, gettando più volte dei rifiuti davanti all’ingresso del negozio.

Tutti questi atteggiamenti hanno addirittura costretto l’uomo a cambiare le proprie abitudini di vita, anche solo bere un caffè nel suo bar preferito era per lui diventato un problema. Nonostante le denunce, la 54enne è comunque arrivata a bloccare il commerciante in un’area di sua proprietà, chiudendone il cancello con un lucchetto e ostruendolo anche con la macchina, poi ha tentato di aprire lo sportello dell’auto dove l’uomo ha invece trovato riparo chiudendosi e chiamando i carabinieri. I militari hanno scavalcato il cancello tentando di far ragionare la donna ma quest’ultima invece, risalita a bordo della propria auto, ha cercato di allontanarsi ma è stata bloccata da uno dei militari, riuscito a sfilare le chiavi dal cruscotto della sua macchina. Il giudice ha convalidato l’arresto della donna, disponendo la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione e all’attività commerciale della vittima, con applicazione del braccialetto elettronico.