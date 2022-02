MARINELLA DI SELINUNTE (TRAPANI) – Notte di presidio tra fuochi e tende quella appena trascorsa per i pescatori di Selinunte che continuano a bloccare da ieri la zona della borgata di Marinella in segno di protesta per i lavori di dragaggio del porto che sono fermi da mesi. La ditta incaricata dalla Regione sta completando la banchina in cemento, ma non ha iniziato a dragare il porto pieno di sabbia e posidonia dove sono rimaste bloccate le imbarcazioni da pesca. I pescatori ieri sera hanno montato le tende e hanno acceso i fuochi per riscaldarsi.