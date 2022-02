Messina, manca il sangue per gli ospedali

MESSINA – Manca il personale addetto alla selezione del donatore ed alla raccolta ma esiste anche un problema organizzativo di rete sul territorio da parte delle associazioni. L’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Papardo, la Regione Siciliana ha ospitato i

rappresentanti di associazioni, centri trasfusionali, operatori sanitari e direzioni delle

Aziende ospedaliere ed Azienda sanitaria per affrontare la problematica

emergenziale della carenza di donazioni di sangue in tutta la provincia di Messina.

All’incontro, presieduto e coordinato da Giacomo Scalzo, Dirigente del

Sevizio 6 Trasfusionale Centro regionale sangue dell’assessorato regionale della

Salute, erano presenti il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Messina, Dino

Alagna, il Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Papardo, Giuseppe Trimarchi,

la Direttrice Amministrativa dell’AOU Policlinico, Elvira Amata e Antonino Levita

Direttore Sanitario sempre del Policlinico ai Direttori dei Centri trasfusionali Paolo

Sciarrone (Policlinico) e Roberta Fedele (Papardo) e le associazioni Avis, Fratres e

Fidas presenti sul territorio. Il confronto sulle possibili cause che impediscono o

comunque rallentano il processo di crescita della raccolta di sangue in provincia di

Messina, ha evidenziato delle criticità legate alla carenza di personale medico ed

infermieristico che possa garantire le giornate di raccolta sul territorio ed una

organizzazione territoriale non ancora capillarmente diffusa su tutti i comuni della

provincia. Le associazioni di donatori, incontrati dai dirigenti regionali anche il

giorno precedente per definire come e chi potesse attivare nuove iniziative, hanno

ribadito e manifestato la volontà di accrescere il loro impegno anche con giornate di

raccolta straordinarie per sopperire al momento di emergenza provinciale e regionale.

All’incontro è intervenuto Domenico Alfonzo, avvocato, esperto in materie

giuridiche trasfusionali del Servizio 6 dell’assessorato regionale alla Salute che ha

proposto le diverse possibili soluzioni normative e progettuali per far fronte

all’emergenza e per strutturare e rendere sostenibile il sistema trasfusionale regionale

la cui raccolta è sostenuta ed effettuata in tutta la Regione, per circa l’85%, dalle

associazioni di donatori di sangue. I direttori delle Aziende sanitarie dell’area

metropolitana di Messina hanno concluso gli interventi assicurando impegno, con

interventi strutturali su tutto il sistema, per venire incontro alle esigenze sia dei

Servizi Trasfusionali che delle associazioni dei donatori volontari di sangue per

cercare di risolvere in tempi brevi l’emergenza sangue.