Scontro auto-ambulanza: tre morti nel Nisseno

CALTANISSETTA – Si aggrava il bilancio delle vittime dell’incidente sulla strada all’altezza dello svincolo per Butera (Caltanissetta). Morto, durante il trasporto in ospedale, anche il conducente dell’ambulanza che era rimasto gravemente ferito agli arti inferiori. L’uomo era stato intubato e trasportato al Sant’Elia in seguito a uno scontro frontale tra un’ambulanza dell’Asp di Caltanissetta e una Nissan Juke in cui hanno perso la vita anche il paziente di 75 anni che era all’interno dell’ambulanza e il conducente dell’auto. Un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all’ospedale di Gela.