Covid, -12 nelle rianimazioni siciliane

Sono 4.776 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 5.272. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 1.333 sono relativi a giorni precedenti al 23 febbraio. L’Isola è al terzo posto per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 5.239. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 40.897 test, con il tasso di positività che scende dal 14,1 all’11,6%. Trentuno i morti (tutti relativi a giorni precedenti), 7.182 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 69 persone (-12), in area medica 1.130 (-4).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 1.374 a Palermo, 1.056 a Catania, 964 a Messina, 596 a Siracusa, 568 a Trapani, 461 ad Agrigento, 429 a Ragusa, 337 a Enna, 324 a Caltanissetta.