Scatta allarme nel vivaio, ladro nascosto tra le piante

SAN GREGORIO DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 44enne catanese accusato di furto aggravato. Durante la notte è arrivata al 112 una telefonata da parte della titolare di un vivaio di San Gregorio di Catania, per un intervento nella sua attività poiché era scattato l’allarme antintrusione. L’intervento dei carabinieri, insieme a quello di personale della vigilanza privata, ha permesso di individuare l’uomo che, pensando di farla franca, è stato trovato accovacciato a terra, nascosto tra le piante.

Poco distante da lui, i militari hanno trovato due televisori che l’uomo aveva tentato di rubare poco prima, come confermato dalla visione delle telecamere di videosorveglianza dell’attività, dove il 44enne ha anche danneggiato diverse piante esposte sugli scaffali, trovate rovesciate a terra. Neanche una settimana fa il 44enne era stato denunciato per essersi introdotto in un’autorimessa di San Giovanni Galermo, aver forzato e svuotato il distributore automatico di cibi e bevande rubando gli snack e le monete. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, così come disposto dal giudice che ha convalidato l’arresto.