Sant’Agata viaggia in metro

CATANIA – Poster e manifesti dedicati a Sant’Agata tratti da ventiquattro opere contemporanee realizzate con diverse tecniche da altrettanti giovani artisti, allievi o ex allievi dell’Accademia di Belle arti di Catania sono presenti nelle stazioni e nei treni della metropolitana della Ferrovia Circumetnea. E’ la mostra “Sant’Agata in movimento”, che rimarrà aperta per un mese.

GUARDA LE FOTO

“Ancora Sant’Agata – ha sottolineato la presidente di Aba Lina Scalisi – non è restituita alla città fisicamente, ma la possiamo apprezzare grazie a questa bellissima mostra, organizzata in uno dei luoghi più frequentati dalla popolazione da nostri allievi e docenti e promossa dal Comitato per le celebrazioni agatine”. Le opere potranno essere ammirate in ogni fermata. Questi gli autori: Mihkail Albano, Giuseppina Valentina Costa, Marco Crimi, Grazia D’Aquino, Maria Noemi D’Aquino, Deborah Distefano, Roberta Giglio, Patrizia Leonardi, Elisabetta Lo Greco, Carmen Roberta Mannino, Luca Maugeri, Miriam Nicolosi, Salvatore Pace, Giuliana Pappalardo, Sebastian Passati, Daria Ruggieri Chorna, Maria Santoro, Rosario Scaccianoce, Simona Sorbello, Gresy Torrisi, Simone Tosto, Carolina Valentino, Monica Vallerossa, Leandro Villino.