Messina, sussulto sotto il diluvio

Vittoria sotto il diluvio. L’Acr Messina stende il Monopoli su un campo, quello di casa, in condizioni quasi proibitive per colpa della pioggia. Finisce 2-1 con un gol per tempo e qualche affanno dopo il clamoroso autogol che riapre la gara.

Nella mezz’ora iniziale solo una gran fatica da parte di entrambe le squadre. L’unica occasione è una punizione di Damian sventata da Loria. Ma al 32′ arriva il vantaggio giallorosso sugli sviluppi di un angolo: Trasciani la tocca indietro per Statella che trova la porta con una bordata.

Nella ripresa il Monopoli cambia passo, ma i suoi sforzi si spengono a metà tempo quando ancora Trasciani innesca l’azione giusta: la difesa sbaglia e Adorante ringrazia, 2-0 (foto Saya-Acr Messina). Passano dieci minuti e i ragazzi di Raciti si complicano la vita da soli: sciagurato passaggio indietro di Carrillo, Lewandowski si fa sfuggire la palla e l’autogollonzo è servito. Da qui in poi l’Acr se la vede brutta, con un paio di conclusioni che escono di poco, ma il fortino giallorosso resiste.