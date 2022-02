Covid: altri 9 in meno nelle rianimazioni siciliane

Sono 5.795 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 2.466. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 33.470 test, con il tasso di positività che risale dal 14 al 17%. Ventinove i morti, circa 4.500 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 85 persone (-9).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 1.072 a Catania, 1.021 a Messina, 927 a Siracusa, 879 a Palermo, 599 ad Agrigento, 517 a Ragusa, 374 a Trapani, 372 a Caltanissetta, 165 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 60.029. Ieri erano stati 24.408. Le vittime del virus sono 322 (ieri 201). Effettuati 603.639 test (ieri 231.766), il tasso di positività è al 9,9%, in calo rispetto al 10,5% di ieri.

Sono 896 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 82. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.076, ovvero 299 in meno rispetto a ieri. Sono 12.554.596 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.291.793, in calo di 30.178 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 153.512. I dimessi e i guariti sono 11.109.291, con un incremento di 89.993 rispetto a ieri.