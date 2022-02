Mascherine, ecco tutti i passaggi

“Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì. Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il green pass”. Queste le anticipazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Di mascherine ha parlato su Rai Radio1 anche Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova: “Se continua così tra un mese e mezzo potremo toglierle al chiuso. Ora in Italia – ha spiegato – abbiamo un altissimo numero di persone protette, e quindi se dovessimo fare una previsione a medio e breve termine penso di poter dire che siamo verso la fine, se non emergono nuove varianti più aggressive penso ne siamo fuori. A questo punto le mascherine all’aperto sono inutili, mentre al chiuso hanno ancora un impatto”. Crisanti ha anche parlato della quarta dose: “In questo momento – ha concluso – credo sarebbe necessario farla solo alle persone più fragili”.

Parla di mascherine pure il documento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ‘Considerations for the use of face masks in the community in the context of the Sars-CoV-2 Omicron variant of concern’: “In ambienti all’aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l’utilizzo di mascherine per il viso”, per limitare la trasmissione di Covid-19. Omicron ha un significativo vantaggio di diffusione e un aumento del rischio di trasmissione domestica rispetto a Delta”. Inoltre è più stabile su superfici plastiche e pelle umana rispetto al ceppo Wuhan e al Delta.

In particolare, si legge nel rapporto Ecdc, “dati sperimentali recenti non sottoposti a revisione paritaria indicano che Omicron è più stabile sulle superfici plastiche e pelle umana rispetto al ceppo Wuhan e al Delta” ma “non ci sono dati che dimostrino che abbia una maggiore capacità di sopravvivere negli aerosol o di essere trasmesse attraverso aerosol rispetto alle varianti precedenti”.

Sulla base delle ultime evidenze scientifiche, il documento, online sul portale, conferma e aggiorna il precedente, dal titolo ‘Using face masks in the community: first update – Effectiveness in reducing transmission of Covid’ del 2021. Precisa, tra l’altro, che per l’uso appropriato è importante che le mascherine coprano completamente il viso “dal ponte del naso fino al mento e che sia correttamente regolata per ridurre al minimo lo spazio aperto”.

La scelta del tipo di mascherina “dovrebbe considerare la disponibilità e la tollerabilità, oltre all’efficacia” ma in generale le Ffp2 sono più efficaci delle chirurgiche e quelle chirurgiche più efficaci di quelle di comunità (o di stoffa). Infine, anziani, persone come malattie croniche e persone con alto rischio di contagio da Covid “dovrebbero prendere in considerazione l’uso di Ffp2, se disponibile e tollerato”.