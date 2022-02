A Taormina una serata sui Genesis

Arriva in Italia, con cinque concerti in programma a luglio, il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il tour ha fatto tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro Paese: 25 luglio Firenze (Piazza Santissima Annunziata); 26 luglio Udine (Piazza Castello); 28 luglio Porto Recanati (Arena Beniamino Gigli); 30 luglio Roma (Auditorium Parco della Musica); 1 agosto Taormina (Teatro Antico).

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone da oggi. Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).