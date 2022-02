CATANIA – Ancora controlli sul green pass nella provincia di Catania. Oltre 700 le persone sottoposte a verifica, così come 72 attività commerciali tra cui supermercati, panifici, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.

A Mascalucia in particolare è scattata la contravvenzione per i titolari di un’agenzia di assicurazioni e di una lavanderia, in quanto entrambi sprovvisti di green pass rinforzato.