Madonie, sciatore precipita in un dirupo

Uno sciatore di 69 anni, precipitato in un dirupo ghiacciato, è stato salvato da una pattuglia e da un elicottero del IV Reparto Volo della Polizia di Stato di Boccadifalco. L’uomo è scivolato per diversi metri in un pendio in località Piano Scalonazzo, procurandosi diverse fratture agli arti inferiori. Insieme a personale del Soccorso alpino e speleologico, i poliziotti hanno portato a compimento una complessa operazione di salvataggio, resa ancor più difficoltosa dal forte vento e dall’ambiente impervio. L’uomo è stato trasportato al “Civico” di Palermo.