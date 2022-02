Palermo ko, Messina avanti con eurogol

Tante occasioni, ma il Palermo esce con le ossa rotte dalla sfida di vertice in casa della Virtus Francavilla, ora a +8 sui rosanero. Per due volte la squadra di Baldini subisce gol mentre gioca bene, poi accorcia con un rigore del solito Brunori e alla fine rimpiange i troppi sprechi.

Il Palermo comincia meglio e crea due palle gol con Brunori e Valente, ma è la Virtus a passare verso la metà del primo tempo: rigore per un fallo di Giron e 1-0 di Maiorino. Nella ripresa il copione è simile: più pericolosi i rosanero e il Francavilla segna. E’ Patierno a battere Pelagotti al 12′ su assist di Pierno.

Sembra una giornata storta per i ragazzi di Baldini, ma c’è ancora tempo: Idda stende Buttaro e dagli 11 metri Brunori accorcia. Subito dopo un colpo di testa di Perrotta esce di poco. L’ultima occasione è per Silipo, che la butta via malamente.

VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO 2-1

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile 7; Delvino 6, Miceli 6.5, Idda 5.5; Pierno 6.5, Toscano 6, Franco 5.5 (1′ st Prezioso 6.5), Ingrosso 5.5; Mastropietro 6.5 (34′ st Carella sv), Maiorino 7 (19′ st Tchetchoa 6); Patierno 7 (34′ st Ventola sv). In panchina: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Rizzo, De Maria. Allenatore: Taurino 6.5.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6; Accardi 5.5 (16′ st Buttaro 6.5), Lancini 6, Perrotta 6, Giron 5; De Rose 6, Damiani 6 (16′ st Dall’Oglio 6); Valente 6.5 (30′ st Felici 6), Luperini 6, Floriano 6 (16′ st Silipo 6); Brunori 6.5. In panchina: Massolo, Marconi, Somma, Odjer, Fella, Doda. Allenatore: Baldini 6.5.

ARBITRO: Luciani 6.

RETI: 24′ pt Maiorino (rig), 12′ st Patierno, 28′ st Brunori (rig).

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Franco, Valente, Idda, Nobile, Taurino. Angoli: 2-6. Recupero: 1′; 5′.

Giornatona per il Messina sul campo della Vibonese ultima in classifica: non solo i tre punti, ma anche un gol da ricordare per Catania, che segna da centrocampo e chiude la gara sul 3-1.

La prima mezz’ora è degna della posizione delle due squadre: nessun pericolo e tanti errori. L’inerzia al ribasso viene spezzata dalla punizione di Damian, che batte il portiere sul suo palo. Con un calcio da fermo una decina di minuti dopo pure il pareggio: lo segna Curiale su rigore. Nella ripresa il triplo cambio di metà tempo porta bene ai giallorossi, che trovano il vantaggio con Busatto, servito in area da Catania.

Gli ultimi 20′ sono i più movimentati, con le squadre sfilacciate e la Vibonese più aggressiva. Ci prova ancora Curiale su punizione (risponde Lewandowski), mentre dall’altra parte Adorante va vicino al 3-1. Finché durante il recupero non arriva il capolavoro di Catania che chiude la partita.

VIBONESE-MESSINA 1-3

VIBONESE (4-3-3): Marson 4.5; Corsi 5, Polidori 5.5, Risaliti 5, Mahrous 5 (25′ st Panati 5.5); Basso 5, Gelonese 4.5 (1′ st Volpe 5), Zibert 5; Cattaneo 5 (25′ st Blaze 5.5); Curiale 6, Ngom sv (15′ pt Grillo 6, 38′ st Spina). In panchina: Mengoni, Alvaro, La Ragione, Bellini, Carosso. Allenatore: Orlandi 5.

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski 6; Trasciani 6.5, Celic 7, Carillo 7, Morelli 6 (47′ st Angileri sv); Konate 6 (12′ st Marginean 6), Damian 7, Fofana 7; Statella 6 (12′ st Russo 6.5), Busatto 7 (25′ st Adorante 6.5), Goncalves 6 (12′ st Catania 7). In panchina: Fusco, Rondinella, Camilleri, Fantoni, Giuffrida, Simonetti. Allenatore: Raciti 6.5.

ARBITRO: Di Marco 6.

RETI: 28′ pt Damian, 40′ pt Curiale (rig), 20′ st Busatto, 46′ st Catania.

NOTE: paganti 353. Ammoniti: Polidori, Cattaneo, Mahrous, Volpe, Celic. Angoli: 6-5. Recupero: 2′; 4′.