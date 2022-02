Il Catania si accontenta

di Alberto Cigalini.

Il concetto di fortezza non è esattamente il migliore per descrivere lo Stadio degli Ulivi di Andria. La Fidelis aveva perso le ultime cinque partite disputate in casa, sei inclusa la Coppa Italia, ed è la peggiore squadra del campionato per rendimento interno. L’esonero del tecnico Ginestra appena maturato e la serie negativa fatta di appena una vittoria nelle ultime otto giornate rendevano il recupero infrasettimanale una possibile occasione di ripartenza per il Catania. Colta parzialmente.

Senza l’intensità e la freschezza dei giorni migliori, i rossazzurri si accontentano di un pareggio esterno che muove la graduatoria. La prestazione opaca di Moro, poco servito, è un po’ l’emblema di 90 minuti nei quali Rosaia, capitano di giornata, e soci non trovano il cambio di ritmo e la consueta pericolosità evitando comunque un passo falso che avrebbe pesato non poco su morale e classifica.

La partita si mette subito in salita per due ragioni. La prima è legata alla solita dormita difensiva che costa il vantaggio immediato dei padroni di casa: Pinto, Albertini e Lorenzini sono in ritardo sul traversone di Risolo prolungato di testa da Bubas sul secondo palo per l’appoggio di Di Piazza per lo stesso Risolo. La seconda è la formazione iniziale proposta da Baldini, che opta per un assetto più coperto con Cataldi in mediana affiancato da Provenzano, Rosaia a portare la pressione alle spalle di Moro e il jolly Greco avanzato a destra e chiamato a ripiegare in fase di non possesso. Scelta non premiante, anche alla luce dell’atteggiamento dei padroni di casa (schierati col 4-3-3 invece dell’atteso 3-5-2) e della piega assunta presto dal match, tanto da indurre l’allenatore a correggere la rotta dopo appena mezz’ora inserendo Russotto per Provenzano e riportando Greco a centrocampo.

L’ennesimo campo assai irregolare con annessa circolazione di palla problematica propizia una sfida modesta sul piano tecnico e avarissima di palle gol. Solo Russini, sulla sinistra, riesce a insidiare la porta avversaria alzando oltre la traversa una respinta di Saracco su tiro di Rosaia e sfiorando il bersaglio con uno spunto personale concluso con un destro fuori d’un soffio. Non molto per gli (ottimi) standard abituali di una squadra ritrovatasi a rischiare sulle ripartenze dei padroni di casa, che mancano il raddoppio con una girata alle stelle di Di Piazza su traversone basso di Bubas e un’incursione di Gaeta con tiro che va a infrangersi sul palo interno.

Innervositosi in chiusura di prima frazione, complice l’insensata decisione dell’arbitro che ferma una ripartenza con i rossazzurri in superiorità numerica per ammonire Monterisi per un fallo a centrocampo, il Catania raddrizza la situazione in avvio di ripresa grazie a uno spunto di Greco (come sempre uno dei più vivaci), che va via a Riggio sulla sinistra e serve l’accorrente Russotto: l’esterno, alla sua prima rete dal ritorno in casa etnea, apre il piatto al limite e manda il pallone a baciare il palo e poi in rete. Potrebbe essere l’inizio di una nuova partita e invece è il punto di arrivo. Negli ultimi 35 minuti, semplicemente, non succede più nulla.

