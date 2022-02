MODICA (RAGUSA) – La Procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sulla salma di Corrado Puglisi, 64 anni, ex poliziotto trovato morto nella sua abitazione di Modica. I familiari hanno presentato un esposto per accertare le cause del decesso, ipotizzando un’eventuale correlazione con la seconda dose del vaccino anti-Covid effettuata qualche giorno prima. La salma di Corrado Puglisi si trova all’obitorio dell’ospedale “Maggiore” di Modica a disposizione dell’Autorità giudiziaria.