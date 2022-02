FLORIDIA (SIRACUSA) – Un 32enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. L’uomo, che si trovava ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso con dieci grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il 32enne è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa.