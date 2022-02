Catania: abusi su ragazzina, arrestato l’allenatore

CATANIA – Arresti domiciliari per il titolare di una palestra della provincia di Catania, accusato di atti sessuali con una minorenne della quale è stato allenatore. Gravi gli indizi di colpevolezza a carico di B. G., che tra il 2012 e il 2016 avrebbe approfittato del suo ruolo di tecnico di livello nazionale di pentathlon moderno, con abusi ripetuti nel tempo nei confronti di una ragazzina al di sotto dei 14 anni.

Ora maggiorenne, la giovane atleta con dovizia di particolari ha raccontato tutti gli episodi. L’uomo l’avrebbe attirata con la prospettiva di risultati a livello nazionale e la minorenne, per timore e vergogna, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare quanto le era accaduto. Per B. G. è scattato anche il divieto di comunicare con persone estranee al proprio nucleo familiare.