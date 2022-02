Francesco Baldini torna in panchina con un turno di anticipo rispetto al previsto. La corte d’appello federale ha accolto il reclamo del Catania contro le tre giornate di squalifica inflitte all’allenatore del Catania in seguito all’espulsione rimediata nella trasferta contro la Turris. La sanzione è stata ridotta a due giornate (già scontate contro Picerno e Juve Stabia). Baldini sarà dunque al suo posto sabato al Massimino in occasione della partita contro la Virtus Francavilla.