“Troppi tombini otturati a Catania”

Che si tratti di spazzatura o di cenere vulcanica sono ancora tanti i tombini e le caditoie che restano otturati in tutto il II municipio di Catania. “Si tratta di un enorme problema – afferma il consigliere di Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio, Andrea Cardello -, se non si pone subito rimedio quello che succederà con le prossime piogge è facilmente immaginabile per tutti. Serve una forte azione preventiva adesso prima che sia troppo tardi. Alcuni tombini sono praticamente ‘murati’ mentre altri sono ridotti a contenitori per i rifiuti”.

“Già da tempo – continua Cardello – sto portando avanti, attraverso le segnalazioni dei cittadini e la collaborazione con alcune associazioni del territorio, un lavoro di mappatura delle zone del II municipio maggiormente a rischio. Oggi è fondamentale un’azione incisiva dell’amministrazione comunale che deve rimuovere le tante discariche presenti nel nostro territorio: questo è il primo passo per garantire un sistema per il deflusso delle acque piovane degno di questo nome”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook