Green pass, multe in un bar di Gravina

CATANIA – Sull’uso del green pass, a Catania e a Misterbianco nei giorni scorsi i carabinieri hanno sottoposto a controlli 500 persone e 120 attività commerciali tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. A Gravina è stato multato il titolare di un bar di via Gramsci che non aveva verificato il possesso del certificato tra i clienti, uno dei quali è stato sanzionato in quanto ne era sprovvisto.

A Riposto e a Mascali sono state controllati 89 persone e 9 esercizi commerciali; in un bar di Riposto è stato multato un dipendente che non indossava la mascherina.