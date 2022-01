Taormina isolata per frana, arrivano 190.000 euro

La protezione civile siciliana ha finanziato e sta realizzando direttamente un intervento di ripristino della viabilità della strada comunale che conduce dal casello autostradale dell’A18 di contrada Spisone fino al centro storico di Taormina. L’importante arteria è chiusa al traffico da alcune settimane, a seguito di una grossa frana tra la via Mario e Nicolò Garipoli. L’importo stanziato è di 190 mila euro e prevede l’ispezione della parete rocciosa, il disgaggio di parti pericolanti e la realizzazione di una barriera paramassi a protezione della strada.

“Uno dei luoghi simbolo del turismo nell’Isola – sottolinea il governatore Nello Musumeci – non può continuare a restare parzialmente isolato. Per questo motivo, pur non avendo la Regione competenza diretta in termini di viabilità, abbiamo deciso di intervenire. In tal senso ho dato disposizione al capo della nostra protezione civile, Salvo Cocina, per un intervento il più rapido possibile”.