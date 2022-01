Sicilia arancione, ma i numeri del Covid scendono ancora

Sono 3.629 i nuovi casi di Covid in Sicilia: continua dunque la discesa dei contagi giornalieri (ieri erano 5.394). In calo però anche i test effettuati, 26.096, con il tasso di positività che passa dal 15,4 al 13,9%. I decessi causati dal virus sono 33, un migliaio i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 164 persone, come ieri.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 940 a Catania, 578 a Palermo, 574 a Messina, 538 a Siracusa, 331 a Ragusa, 258 a Caltanissetta, 191 a Trapani, 175 ad Agrigento, 44 a Enna.

E proprio nel giorno in cui l’Isola ritorna in zona arancione, i dati settimanali dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo dicono che il numero dei nuovi positivi si è ridotto di un terzo rispetto alla settimana precedente e sono sensibilmente diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. È però aumentato il numero dei decessi.

In tutta Italia sono 77.696 i nuovi casi. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono 352, mentre ieri erano state 227. Effettuati 519.293 test (ieri 933.384), il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.685, lo stesso numero di ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid: di fatto uno su sei. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 143.875. I dimessi e i guariti sono 7.147.612, con un incremento di 102.363 rispetto a ieri.