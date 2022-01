Pogliese di nuovo sospeso

CATANIA – La prefettura etnea ha inviato una nota al Comune di Catania segnalando il ‘ritorno in vita’ della sospensione dalla carica del sindaco Salvo Pogliese, in applicazione della legge Severino.

Il primo cittadino è stato condannato il 23 luglio 2020 dal tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo su rimborsi all’Ars come vicepresidente del gruppo del Pdl. Era stato sospeso dalla prefettura l’indomani della sentenza, ma era tornato in carica il 5 dicembre del 2020 dopo un ricorso dei suoi legali al tribunale civile. La nuova decisione arriva dopo un intervento della Corte costituzionale.