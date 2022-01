Sicilia: 112 in terapia intensiva per Covid (+5)

Sono 4.384 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 3.964. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 25.286 test, con il tasso di positività che rimane al 17%. Sedici i decessi (10 dei quali si riferiscono all’1 gennaio), poco meno di 300 i guariti. Sul fronte ospedaliero sono 918 i ricoverati (+66), dei quali 112 nelle terapie intensive (+5).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.090 a Catania, 888 a Palermo, 586 a Siracusa, 501 a Messina, 462 a Trapani, 312 a Ragusa, 275 a Caltanissetta, 262 ad Agrigento, 8 a Enna.

In tutta Italia sono 68.052 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). Le vittime sono 140, mentre ieri erano state 133. Effettuati 445.321 test (ieri erano stati 278.654), il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri.

Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri. Sono 1.125.052 gli attualmente positivi, 54.515 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.396.110 e i morti 137.786. I dimessi e i guariti sono 5.133.272, con un incremento di 13.379 rispetto a ieri