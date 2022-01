MINEO (CATANIA) – E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 417 di Caltagirone. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 30,300, in territorio Mineo. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e nell’impatto due persone hanno perso la vita. Personale di Anas sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.