Covid, altri 72 morti in Sicilia

Sono 8.606 i nuovi casi di Covid in Sicilia, raddoppiati rispetto a ieri (4.037). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 42.698 test, con il tasso di positività che sale dal 16,4 al 20,1%. L’Isola è al nono posto per numero di nuovi contagi, al primo c’è la Lombardia con 37.823. Altissimo il numero dei decessi: sono 72 (quasi tutti riferiti a giorni precedenti). I guariti sono 1.150. Nelle terapie intensive sono ricoverate 170 persone (stesso dato di ieri), due pazienti in meno nei reparti ordinari.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.990 a Catania, 1.688 a Palermo, 996 a Siracusa, 961 ad Agrigento, 852 a Ragusa, 753 a Caltanissetta, 603 a Trapani, 583 a Messina, 198 a Enna.

In tutta Italia sono 228.179 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 83.403). Le vittime sono invece 434 mentre ieri erano state 287. Era dal 14 aprile 2021 che non si registravano così tante vittime: furono 469 e due giorni dopo 429. Gli oltre 228 mila casi registrati nelle ultime 24 ore rappresentano invece il record nella quarta ondata e quindi di sempre.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 1.481.349 (ieri 541.298). Il tasso di positività è al 15,4%, esattamente come ieri. Sono 1.715 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 150. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.448, ovvero 160 in più rispetto a ieri.

Sono 2.562.156 gli attualmente positivi al Covid in Italia, con un incremento di 6.878 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.018.425 mentre i morti sono 141.825. I dimessi e i guariti sono invece 6.314.444, con un incremento di 220.811 rispetto a ieri.